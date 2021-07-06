Son dakika transfer haberi: Achraf Hakimi resmen Paris Saint-Germain'de!
Transfer döneminin hızlı takımı Paris Saint-Germain, hamlelerine devam ediyor. Fransız ekibi, Inter forması giyen Achraf Hakimi ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. PSG, bu transfer için Inter'e 60 milyon euro bonservis ödeyecek. Faslı futbolcunun bonservisi, bonuslarla birlikte 71 milyon Euro'ya kadar çıkabilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Transfer dönemine Georginio Wijnaldum'u kadrosuna katarak giren PSG, Achraf Hakimi transferinde de mutlu sona ulaştı.
Fransız ekibi, Inter forması giyen 22 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Paris temsilcisi, bu transfer için Inter'e 60 milyon euro bonservis ödeyecek. Faslı futbolcunun bonservisi, bonuslarla birlikte 71 milyon Euro'yu bulabilir.
Inter'e geçtiğimiz sezon 41 milyon euro'ya transfer olan Hakimi, 7 gol ve 11 asistlik performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.
PSG'nin Hakimi'nin ardından Milan ile sözleşmesi sona eren Gianluigi Donnarumma'yı ve Real Madrid efsanesi Sergio Ramos'u da kadrosuna katması bekleniyor.
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