21 Haziran 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberleri: Hakan Çalhanoğlu Inter yolunda! Ünlü gazeteci açıkladı

Ezeli rakibe gidiyor! Ünlü gazeteci açıkladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

Son dakika spor haberleri: ile sözleşmesi sona eren ve adı , ve gibi Avrupa devleriyle anılan 'nun yeni takımı belli oluyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, milli futbolcunun Milan'ın ezeli rakibi Inter'e transfer olacağını öne sürdü.

ekibi ile sözleşmesi sona eren ve kulübüyle yeni mukavele konusunda henüz anlaşma sağlayamayan ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Milan'ın ezeli rakibi Inter ile anlaşma sağladığını açıkladı.

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Milano ekibinin, 'de ülkesinin ile oynadığı maçta rahatsızlanan ve sahalara dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyan 'in yerine Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağladığı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 33 maça çıkan Hakan, 4 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.


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