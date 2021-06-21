Son dakika transfer haberleri: Hakan Çalhanoğlu Inter yolunda! Ünlü gazeteci açıkladı
Son dakika spor haberleri: Milan ile sözleşmesi sona eren ve adı Manchester United, Liverpool ve Juventus gibi Avrupa devleriyle anılan Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oluyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, milli futbolcunun Milan'ın ezeli rakibi Inter'e transfer olacağını öne sürdü.
Serie A ekibi Milan ile sözleşmesi sona eren ve kulübüyle yeni mukavele konusunda henüz anlaşma sağlayamayan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Milan'ın ezeli rakibi Inter ile anlaşma sağladığını açıkladı.
ERIKSEN'IN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR
Milano ekibinin, EURO 2020'de ülkesinin Finlandiya ile oynadığı maçta rahatsızlanan ve sahalara dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyan Christian Eriksen'in yerine Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağladığı kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 33 maça çıkan Hakan, 4 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.
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