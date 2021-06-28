Fransa - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
Son dakika EURO 2020 haberleri... Avrupa Şampiyonası EURO 2020'de heyecan devam ediyor. F grubunu 1. sırada tamamlayan Fransa ile A grubunu 3. sırada tamamlayan İsviçre karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fransa - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
EURO 2020'de son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Fransa ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fransa - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FRANSA - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fransa - İsviçre maçı 28 Haziran Pazartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.
FRANSA - İSVİÇRE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Fransa: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Kante, Pogba, Tolisso; Griezmann; Mbappe, Benzema
İsviçre: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic
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