26 Haziran 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma için transfer kararı! Olympiakos...

G.Saray'ın eski yıldızı Bruma için transfer kararı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.06.2021

Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen Bruma ile ilgili transfer kararı belli oldu. Bonservisi PSV'de olan yıldız oyuncu, kiralık olarak gittiği Olympiakos'la devam etmeyecek. Yunan ekibindeki performansı yetersiz bulunan Bruma'nın 6,7 milyon euro olan satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı belirtilirken bu paranın Olympiakos tarafından çok bulunduğu belirtildi. | Son dakika spor haberleri

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Portekizli kanat oyuncusu Bruma'nın kiralık olarak forma giydiği Olympiakos tarafından bonservisi alınmayacağı belirtildi.

Hollanda basını, bonservisi PSV'de olan ve geçen sezon Olympiakos'ta geçiren Bruma'nın yeniden takımına döndüğünü yazdı. Olympiakos'taki performansı yetersiz bulunan Bruma'nın 6,7 milyon euro olan satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı belirtilirken bu paranın Yunan ekibi tarafından çok bulunduğu belirtildi.

Haberlerde Bruma'nın PSV'de mutsuz olduğu ve yeni sezon öncesinde yeniden transfer yapmak için fırsat kolladığı da belirtiliyor.

26 yaşındaki Portekizli oyuncu geçen sezon Olympiakos formasıyla 37 maçta 9 gol 5 asist üretmişti.

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