Copa America çeyrek final mücadelesinde Arjantin ile Ekvador karşı karşıya geldi. Lionel Messi'nin 1 gol, 2 asist yaptığı mücadeleyi Arjantin 3-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Copa America çeyrek final karşılaşmasında Arjantin ile Ekvador kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Arjantin 3-0 kazandı.

Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 40. dakikada De Paul, 84'te Lautaro Martinez ve 90+3. dakikada ise Lionel Messei kaydetti. Ayrıca Ekvador'da Hincapie 90+2. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Arjantin yarı finale yükselirken, Ekvador ise Copa America'ya veda etti.

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