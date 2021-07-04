04 Temmuz 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Arjantin 3-0 Ekvador (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Messi şov yaptı Arjantin yarı finale yükseldi!

Messi şov yaptı Arjantin yarı finale yükseldi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 Giriş Tarihi: 04.07.2021

Copa America çeyrek final mücadelesinde Arjantin ile Ekvador karşı karşıya geldi. Lionel Messi'nin 1 gol, 2 asist yaptığı mücadeleyi Arjantin 3-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Copa America çeyrek final karşılaşmasında Arjantin ile Ekvador kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Arjantin 3-0 kazandı.

Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 40. dakikada De Paul, 84'te Lautaro Martinez ve 90+3. dakikada ise Lionel Messei kaydetti. Ayrıca Ekvador'da Hincapie 90+2. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Arjantin yarı finale yükselirken, Ekvador ise Copa America'ya veda etti.

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