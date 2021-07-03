03 Temmuz 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020

Ukrayna - İngiltere maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 03.07.2021

Son dakika EURO 2020 haberleri... Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. EURO 2020 çeyrek final maçında Ukrayna ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ukrayna - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Ukrayna ile İngiltere çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Maçın detayları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ukrayna - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UKRAYNA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ukrayna - İngiltere maçı 3 Temmuz Cumartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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Roma Olimpiyat Stadı'nda Ukrayna ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Andry Shevchenko yönetimindeki Ukrayna, C grubunu 3 puanla 3. sırada tamamladı. Son 16 turunda İsveç'i eleyerek çeyrek finale kaldı. Ukrayna ile çeyrek finalde karşılaşacak olan İngiltere, 6 maçtır gol yemiyor ve 10 maçtır da kaybetmiyor.

UKRAYNA - İNGİLTERE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Zinchenko, Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko, Yarmolenko, Yaremchuk

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Henderson, Phillips, Saka, Mount, Sterling, Kane

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