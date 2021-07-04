04 Temmuz 2021, Pazar
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Uruguay 0-0 Kolombiya (Penaltılar sonucu: 0-1) | Kolombiya yarı finale yükseldi!
Copa America çeyrek final mücadelesinde Uruguay ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten mücadeleyi penaltılar sonucunda Kolombiya kazanarak yarı finale yükseldi.
Copa America çeyrek final karşılaşmasında Uruguay ile Kolombiya kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Kolombiya penaltılar sonucunda kazandı.
Bu sonuçla birlikte Kolombiya yarı finale yükselirken, Uruguay ise Copa America'ya veda etti.
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