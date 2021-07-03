03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Cristiano Ronaldo Lionel Messi'yi geride bıraktı!
Aktif futbolcular arasında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi rekabeti sürerken, sahada olduğu kadar sosyal medyada da bu rekabet farklı bir hal aldı. Portekizli yıldız, Arjantinli rakibine takipçi sayısında 84 milyonluk bir fark attı.
Instagram'da paylaşım başına en çok ücret alan isimler açıklandı. İngiliz sosyal medya şirketi Hopper HQ'nun açıklamasına göre paylaşım başına en çok ücret alan Cristiano Ronaldo oldu. Ronaldo, listede 'The Rock' lakabıyla tanınan oyuncu Dwayne Johnson ve şarkıcı Ariana Grande'yi geride bıraktı. Böylelikle listede ilk kez bir futbolcu birinci sırada yer aldı. Messi ise takipçi sayısında Ronaldo'nun 84 milyon gerisinde kaldı.
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