17 Haziran 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Fiorentina'da Gennaro Gattuso ile yollar ayrıldı

Fiorentina'da Gattuso ile yollar ayrıldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

Son dakika spor haberleri: İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından , geçen ay teknik direktörlüğe getirdiği ile yolları ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, genç teknik adam Gattuso ile yeni sezona beraber başlamama kararı alınarak sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Kulüp yönetiminin, 'ya hak ettiği başarıları getirecek teknik direktörü belirlemek için çalışmalara başladığı da ifade edildi.

"Mor menekşeler" olarak anılan kulüp, 25 Mayıs'ta teknik direktörlüğe 'den ayrılan 'yu getirdiğini açıklamıştı.

spor basınında çıkan haberlerde, Gattuso ile kulüp yönetimi arasında yeni sezon için izlenecek transfer politikası ve kadroda yer alacak isimler konusundaki anlaşmazlığın ayrılığa sebep olduğu ileri sürüldü.

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