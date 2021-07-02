02 Temmuz 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Anderson Talisca'dan Suudi Arabistan iddiası! "Para için gitmedim"

Talisca'dan Arabistan itirafı! Para için değil...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

Bir dönem Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş forması da giyen ve taraftarın gönlünde taht kurmayı başaran Anderson Talisca, transfer itirafında bulundu. Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a transferi hakkında konuşan Talisca, "Para için gitti" eleştirilerine tepki gösterdi. Brezilyalı futbolcu, "Buraya sadece para için gelmedim. Arabistan’a transfer olan oyuncuların prestij kaybettiğini düşünüyorlar. Bu yanlış. Prestij sahadadır" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve sonrasında Çin'e transfer olan Anderson Talisca, son olarak geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'ın yolunu tutmuştu.

Transferiyle ilgili kendisine yöneliten, "Para için Arabistan'a gitti" eleştirilerine tepki gösteren Brezilyalı yıldız, prestijin de kendisi için önemli olduğunu söyledi.

"PRESTİJ SAHADADIR"
Talisca, Brezilya'da yayın yapan UOL Esporte'ye yaptığı açıklamada, "İnsanlar tamamen yanlış düşünüyor. Buraya sadece para için gelmedim. Arabistan'a transfer olan oyuncuların prestij kaybettiğini düşünüyorlar. Bu yanlış. Prestij sahadadır. Kazandığın şampiyonluklarla ve attığın gollerle prestij kazanırsın. Brezilya'dan ayrıldığım beri oynadığım tüm takımlarda şampiyonluklar ve bireysel başarılar elde ettim" ifadelerini kullandı.

"LİGİN ÖNEMİ YOK"
Brezilyalı oyuncu, milli takıma çağrılmasıyla ilgili ise, "Milli takım için hangi ligde oynadığınızın bir önemi yok. Paulinho ve Renato Augusto Çin'de oynarken milli takım daveti aldı." dedi

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