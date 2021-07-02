02 Temmuz 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Adı Süper Lig devleriyle anılan Juan Mata Manchester United ile 1 yıllık sözleşme uzattı!

M. United'dan Mata kararı! Sözleşmesi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri... Adı Galatasaray, Fenerbahçe gibi Süper Lig devleriyle de anılan Juan Mata, Manchester United ile sözleşme uzattı. Kırmızı şeytanlar, 33 yaşındaki yıldız futbolcuyla 1 yıl daha devam edecek.

İngiltere Premier Lig'de geçen sezonu 2. sırada bitiren Manchester United, İspanyol futbolcusu Juan Mata'nın sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2014'ün ocak ayında beri Manchester United forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2021-22 sezonu sonuna kadar geçerli yeni kontrata imza attı.

Profesyonel kariyerine Real Madrid'in B takımı Castilla'da başlayan Mata, daha sonra Valencia ve Chelsea kulüplerinde oynadı. Mata, İspanya Milli Takımı formasını ise 41 kez giydi.


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