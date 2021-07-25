Son dakika transfer haberi: Juventus'ta Cristiano Ronaldo için karar verildi! Pavel Nedved'den açıklama
Son dakika spor haberleri: İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta Cristiano Ronaldo hakkında asbaşkan Pavel Nedved'den flaş açıklama geldi. Nedved, "Ronaldo yarın antrenmanlarına başlayacak ve bizde kalacak. Gelecek sezon kontrat süresi bitene kadar Ronaldo ile yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un asbaşkanı Pavel Nedved, Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun kontrat süresi dolana kadar takımda kalacağını belirtti.
İtalyan basınına konuşan Nedved, Portekizli oyuncunun başka takıma transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Ronaldo yarın antrenmanlarına başlayacak ve bizde kalacak. Gelecek sezon kontrat süresi bitene kadar Ronaldo ile yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kontratı gelecek yıl sona erecek takımın yıldızlarından Arjantinli Paulo Dybala ve sözleşmesi sona eren İtalyan savunmacı Giorgio Chiellini hakkında ise Nedved, şunları kaydetti:
"Dybala'nın kontrat süresinin uzatılması konusunu menajeriyle görüşüyoruz. Gelecek hafta yüz yüze bir görüşme de gerçekleşecek. Bu konuda iyi bir durumdayız ve sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Chiellini'yle tatilden dönünce konuşacağız."
Geçen sezon attığı 29 golle Serie A'da krallık yarışını zirvede tamamlayan 36 yaşındaki Ronaldo ile Manchester United, Sporting Lisbon ve Paris Saint-Germain'in ilgilendiği iddia ediliyordu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...