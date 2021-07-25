25 Temmuz 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Juventus'ta Cristiano Ronaldo için karar verildi! Pavel Nedved'den açıklama

Ronaldo için karar verildi! Nedved'den açıklama
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.07.2021

Son dakika spor haberleri: İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta Cristiano Ronaldo hakkında asbaşkan Pavel Nedved'den flaş açıklama geldi. Nedved, "Ronaldo yarın antrenmanlarına başlayacak ve bizde kalacak. Gelecek sezon kontrat süresi bitene kadar Ronaldo ile yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un asbaşkanı Pavel Nedved, Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun kontrat süresi dolana kadar takımda kalacağını belirtti.

İtalyan basınına konuşan Nedved, Portekizli oyuncunun başka takıma transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Ronaldo yarın antrenmanlarına başlayacak ve bizde kalacak. Gelecek sezon kontrat süresi bitene kadar Ronaldo ile yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kontratı gelecek yıl sona erecek takımın yıldızlarından Arjantinli Paulo Dybala ve sözleşmesi sona eren İtalyan savunmacı Giorgio Chiellini hakkında ise Nedved, şunları kaydetti:

"Dybala'nın kontrat süresinin uzatılması konusunu menajeriyle görüşüyoruz. Gelecek hafta yüz yüze bir görüşme de gerçekleşecek. Bu konuda iyi bir durumdayız ve sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Chiellini'yle tatilden dönünce konuşacağız."

Geçen sezon attığı 29 golle Serie A'da krallık yarışını zirvede tamamlayan 36 yaşındaki Ronaldo ile Manchester United, Sporting Lisbon ve Paris Saint-Germain'in ilgilendiği iddia ediliyordu.

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