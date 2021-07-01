01 Temmuz 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Kylian Mbappe'den Paris Saint-Germain'e ret! Sözleşme...

Mbappe'den flaş karar! PSG ile...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 Giriş Tarihi: 01.07.2021

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin geleceği tartışma konusu olmuştu. 22 yaşındaki oyuncu, mukavelesini yenilemek istemediğini Fransız kulübüne iletti. Mbappe, 2022'de bitecek sözleşmesini Fransız kulübünde tamamlama kararı aldı. Dünyaca ünlü futbolcu, 2022'den sonra serbest konuma geçerek istediği takıma imza atabilecek. | Son dakika spor haberleri

Fransa'nın EURO 2020'ye erken vedasının ardından Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'le sözleşme uzatma konusunda bir görüşme yaptı. Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre 22 yaşındaki süperstar şu an için mukavelesini yenilemek istemediğini yönetime bildirdi. Mbappe ayrıca 2022'de bitecek sözleşmesini de Fransız kulübünde tamamlayacağını dile getirdi.

Fransızların genç yeteneği 2018'de 145 milyon euro karşılığında Monaco'dan PSG'ye transfer olmuştu. Başarılı performansı ve yetenekleri ile dikkat çeken Mbappe'nin peşinde başta Real Madrid olmak üzere dev kulüper var. Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 47 karşılaşmada görev alan Mbappe, 42 gole imza atarken 11 de asist yaparak çarpıcı bir istatistik elde etmişti.

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