Brezilya - Arjantin Copa America final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | COPA AMERICA

Copa America'da heyecan devam ediyor. Final maçında dünya yıldızları karşılaşacak. Brezilya ile Arjantin zorlu maçta kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brezilya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Copa America finai futbolseverler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Dünyaca ünlü yıldızları karşı karşıya getirecek final maçında Brezilya ve Arjantin karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Brezilya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BREZİLYA - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brezilya - Arjantin maçı 11 Temmuz Pazar TSİ 03.00'te oynanacak. Mücadele, Maracana Stadyumu'nda oynanacak.

ARJANTİN'İN FİNAL YOLU

Arjantin A grubunu 10 puan ile zirvede tamamladı. Çeyrek final maçında Ekvator'u 3-0 mağlup etti. Yarı finalde karşılaştığı Kolombiya'yı penaltılarla 3-2 yenerek adını finale yazdırdı.

BREZİLYA'NIN FİNAL YOLU

Brezilya B grubunu 10 puan ile zirvede tamamladı. Çeyrek final maçında Şili'yi 1-0 yenen Brezilya, yarı finalde Peru'yu da aynı skorla geçerek adını finale yazdırdı.

MESSI YİNE ZİRVEDE!

Oldukça keyifli geçen Copa America'da 26 maçta 59 gol atıldı ve maç başına ortalama 2.27 gol ortalaması tutturuldu. Messi attığı 4 gol ile en golcü futbolcu konumunda bulunuyor. Brezilya'nın yıldızı Neymar'ın 2 golü bulunuyor.

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