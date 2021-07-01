01 Temmuz 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: Jadon Sancho Borussia Dortmund'dan Manchester United'a transfer oldu! İşte bonservis bedeli...

İngiliz devi Sancho'yu kaptı! İşte bonservis bedeli...
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Giriş Tarihi: 01.07.2021

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Jadon Sancho, transfer döneminin gözdesi konumundaydı. İngiltere Premier Lig'in devi Manchester United, İngiliz futbolcuyu kadrosuna kattı. İşte Sancho için ödenecek olan bonservis ücreti... | Son dakika spor haberleri

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen İngiliz futbolcu Jadon Sancho, Manchester United'a transfer oldu. Borussia Dortmund Teknik Direktörü Hans Joachim Watzke, yaptığı açıklamada Sancho'nun transferini doğruladı. Transferin 85 milyon Euro bedelle gerçekleşmesi bekleniyor.

Avrupa'da dev bir transfer gerçekleşmek üzere. Uzun süredir İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın radarında olan 21 yaşındaki Jadon Sancho transferinde sona gelindi. 3 yıldır Borussia Dortmund forması giyen genç futbolcunun transferiyle ilgili teknik direktöründen de bir açıklama geldi. Borussia Dortmund Teknik Direktörü Hans Joachim Watzke, yaptığı açıklamada "Manchester United ile presipte anlaşma var ve resmi şeylerin hala açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Jadon bir değişim arzuluyordu, onu tutmak isterdik. Para için mutlu değiliz, gitmesine üzüldük" ifadelerine yer verdi. Transferin 85 milyon Euro karşılğında noktalanması bekleniyor.

Başarılı oyuncu, kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçerek Manchester United'a imza atacak.

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