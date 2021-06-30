Son dakika transfer haberleri: Avrupa devleri Çağlar Söyüncü'nün peşinde! 60 milyon Euro...

İlkay, daha önce yaptığı bir açıklamada "Van Dijk'in ardından Premier Lig'de en iyi performansı Çağlar Söyüncü sergiledi. Çok iyi bir çocuk. Onu seviyorum. Futbol yeteneği, anlayışı da karakteri de çok iyi. Hem Leicester'daki hem de Milli Takım'daki performansı iyi. İnşallah daha iyi yerlerde görürüz. Manchester City'de görmek istediğim Türk oyuncu konusunda ilk aklıma gelen Çağlar Söyüncü olur." şeklinde konuşmuştu.

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