30 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile adı anılıyordu! Everton'ın yeni hocası Rafael Benitez oldu
Fenerbahçe ile de adı anılan Rafael Benitez'in yeni takımı, Premier Lig ekiplerinden Everton oldu. Deneyimli hoca önümüzdeki 3 yıl İngiliz kulübünde görev alacak.
Teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Rafael Benitez'di. İspanyol çalıştırıcı, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'la anlaştı. İngiliz kulübü, tecrübeli teknik adamı 3 yıllığına renklerine bağladığını resmen duyurdu.
61 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Real Madrid, Chelsea, Liverpool gibi üst düzey takımlarda görev aldı.
İşte o paylaşımlar...
Our new manager. pic.twitter.com/1FulLthzyF— Everton (@Everton) June 30, 2021
We can confirm Rafael Benitez has been appointed as our new manager.— Everton (@Everton) June 30, 2021
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