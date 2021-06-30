30 Haziran 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile adı anılıyordu! Everton'ın yeni hocası Rafael Benitez oldu

F.Bahçe ile adı anılıyordu! Resmen açıklandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 Giriş Tarihi: 30.06.2021

Fenerbahçe ile de adı anılan Rafael Benitez'in yeni takımı, Premier Lig ekiplerinden Everton oldu. Deneyimli hoca önümüzdeki 3 yıl İngiliz kulübünde görev alacak.

Teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Rafael Benitez'di. İspanyol çalıştırıcı, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'la anlaştı. İngiliz kulübü, tecrübeli teknik adamı 3 yıllığına renklerine bağladığını resmen duyurdu.

61 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Real Madrid, Chelsea, Liverpool gibi üst düzey takımlarda görev aldı.

İşte o paylaşımlar...

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