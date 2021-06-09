09 Haziran 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberleri: Ricardo Quaresma'nın yeni durağı Rusya!

Quaresma'nın yeni durağı Rusya olacak!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.06.2021

Süper Lig'de 'ta uzun yıllar forma giyen, Kasımpaşa'da da yarım sezon forma terleten Ricarco Quaresma'nın yeni durağı Rusya olabilir. 37 yaşındaki yıldıza Rus temsilcisi Krylya Sovetov'un talip olduğu belirtildi. | Son dakika transfer haberleri

Kariyerine ülkesi Portekiz'de devam eden Ricardo Quaresma'nın Rusya yolcusu olabileceği ileri sürüldü.

İddialara göre Quaresma'nın Krylya Sovetov'un oyuncuya teklifini sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Quaresma'nın, Krylya Sovetov'da forma giyen Ricardo Alves aracılığıyla geçtiğimiz günlerde Sovetov'un Lokomotiv ile oynadığı maç öncesinde takıma moral konuşması yaptığı belirtiliyor.

Türkiye'de son olarak Kasımpaşa'da oynayan Ricardo Quaresma, geçen sezon başında Vitoria Guimaraes'e imza atmış ve sezon boyunca çıktığı 31 maçta 4 gol 6 asist üretmişti.

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