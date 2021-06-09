Türkiye-İtalya maçı öncesi Alessandro Florenzi'den flaş Burak Yılmaz sözleri! "Ne yazık ki..."

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış karşılaşmasında A Milli Takım, İtalya ile kozlarını paylaşacak. Dev maç öncesi İtalya'nın yıldız oyuncularından Alessandro Florenzi'den Burak Yılmaz yorumu geldi ve "Ne yazık ki Burak Yılmaz gibi bir yıldıza sahipler. Fransa'da harika bir sezon geçirdi. Türkiye'nin çok organize bir takım olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

EURO 2020'nin başlamasına kısa süre kala heyecan dozu artıyor. Turnuvanın açılış karşılaşması, A Milli Futbol Takımı ile İtalya arasında oynanacak. İtalya'nın yıldız isimlerinden Alessandro Florenzi, Burak Yılmaz'a övgüler yağdırdı.

30 yaşındaki deneyimli defans oyuncusu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Türkiye çok güçlü bir takım. Harika oyuncuları var. Ne yazık ki Burak Yılmaz gibi bir yıldıza sahipler. Fransa'da harika bir sezon geçirdi. Türkiye'nin çok organize bir takım olduğunu biliyoruz. Türkiye'yi çok iyi analiz ettik. Onlara nasıl zarar vereceğimizi biliyoruz. Burak Yılmaz ile ilgili özel bir analiz videosu izledik. Nereden şutlar atar, nasıl gol atar izledik. Türkiye genel olarak ceza sahası dışından çok şut atan bir takım. Çok dikkatli olmalıyız. Ceza sahası çevresinden frikik fırsatı vermemeliyiz. Hakan Çalhanoğlu gibi bu işin uzmanı bir oyuncuları var.

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