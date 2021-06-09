09 Haziran 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Türkiye-İtalya maçı öncesi Alessandro Florenzi'den flaş Burak Yılmaz sözleri! "Ne yazık ki..."

Florenzi'den flaş Burak sözleri! Ne yazık ki...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış karşılaşmasında , ile kozlarını paylaşacak. Dev maç öncesi İtalya'nın yıldız oyuncularından 'den yorumu geldi ve "Ne yazık ki Burak Yılmaz gibi bir yıldıza sahipler. 'da harika bir sezon geçirdi. 'nin çok organize bir takım olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

EURO 2020'nin başlamasına kısa süre kala heyecan dozu artıyor. Turnuvanın açılış karşılaşması, ile arasında oynanacak. İtalya'nın yıldız isimlerinden , 'a övgüler yağdırdı.

30 yaşındaki deneyimli defans oyuncusu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

çok güçlü bir takım. Harika oyuncuları var. Ne yazık ki Burak Yılmaz gibi bir yıldıza sahipler. 'da harika bir sezon geçirdi. Türkiye'nin çok organize bir takım olduğunu biliyoruz. Türkiye'yi çok iyi analiz ettik. Onlara nasıl zarar vereceğimizi biliyoruz. Burak Yılmaz ile ilgili özel bir analiz videosu izledik. Nereden şutlar atar, nasıl gol atar izledik. Türkiye genel olarak ceza sahası dışından çok şut atan bir takım. Çok dikkatli olmalıyız. Ceza sahası çevresinden frikik fırsatı vermemeliyiz. gibi bu işin uzmanı bir oyuncuları var.

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