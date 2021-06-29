Seçim öncesi Mustafa Cengiz yönetimi tarafından görüşmeler gerçekleştirilen Fernandinho'da son dakika gelişmesi yaşandı. İngiltere Premier Lig devi Manchester City, 36 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme yenilendiğini duyurdu. (GS haberleri)

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılıların uzun zamandır yakından takip ettiği Fernandinho için kötü haber geldi. 36 yaşındaki futbolcu, kulübü Manchester City ile sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun 2022 yılına kadar mavi formayı giyeceği belirtildi.

İŞTE O PAYLAŞIM

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ