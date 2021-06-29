29 Haziran 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Fernandinho Manchester City ile 1 yıl uzattı!
Seçim öncesi Mustafa Cengiz yönetimi tarafından görüşmeler gerçekleştirilen Fernandinho'da son dakika gelişmesi yaşandı. İngiltere Premier Lig devi Manchester City, 36 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme yenilendiğini duyurdu. (GS haberleri)
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılıların uzun zamandır yakından takip ettiği Fernandinho için kötü haber geldi. 36 yaşındaki futbolcu, kulübü Manchester City ile sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun 2022 yılına kadar mavi formayı giyeceği belirtildi.
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𝗙𝗘𝗥𝗡𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟮! 🎉— Manchester City (@ManCity) June 29, 2021
We're delighted that @fernandinho has extended his contract at the Club! 💙
Tap below for the full story! 📝
🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re
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