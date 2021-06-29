29 Haziran 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın ve Feyenoord'un genç oyuncusu Orkun Kökçü transferi hakkında konuştu!

Orkun Kökçü transferi hakkında konuştu! Farklı kulüpler...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.06.2021

A Milli Takım'ın ve Feyenoord'un genç yeteneği Orkun Kökçü, kendisiyle ilgili çıkan transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Resmi sosyal medya hesabından paylaşım yayınlayan 20 yaşındaki oyuncu, "Adım, Türkiye’de farklı kulüpler ile anıyorlar ama benim ve ekibimin bir şeyden haberi yok" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Orkun Kökçü, resmi sosyal medya hesabından transferiyle ilglili çıkan dedikodular üzerine açıklama yayınladı.

A Milli Takım ile Euro 2020'de boy gösteren eden Feyenoord'un yıldız futbolcusu Orkun Kökçü, "Hakkımda asılsız haberler yapılıyor. Babamın ismi Halis Kökçü ama dayım Ercüment Eryalçın'ı "Babası açıklama yaptı" diye yazıp haber yapıyorlar. İnanılır gibi değil ve üzücü. Adım, Türkiye'de farklı kulüpler ile anıyorlar ama benim ve ekibimin bir şeyden haberi yok" dedi.

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