Macaristan - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası F grubu maçında Macaristan ile Fransa karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Macaristan - Fransa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu maçında Macaristan ile Fransa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Macaristan - Fransa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

MACARİSTAN - FRANSA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Macaristan - Fransa maçı 19 Haziran Cumartesi günü saat 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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