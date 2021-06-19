19 Haziran 2021, Cumartesi
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Macaristan - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası F grubu maçında Macaristan ile Fransa karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Macaristan - Fransa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu maçında Macaristan ile Fransa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Macaristan - Fransa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
MACARİSTAN - FRANSA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Macaristan - Fransa maçı 19 Haziran Cumartesi günü saat 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.
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