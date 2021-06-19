19 Haziran 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Macaristan - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası

Macaristan - Fransa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 Giriş Tarihi: 19.06.2021

F grubu maçında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Macaristan - Fransa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

'nda heyecan devam ediyor. F Grubu maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Macaristan - Fransa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

MACARİSTAN - FRANSA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Macaristan - Fransa maçı 19 Haziran Cumartesi günü saat 16:00'da 'de canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
İspanya - Polonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya - Polonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
Portekiz - Almanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Portekiz - Almanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Hem hakem hem kabin memuru! İlginç hayat hikayesi... Hem hakem hem kabin memuru! İlginç hayat hikayesi...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör