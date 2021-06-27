27 Haziran 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Nice Barcelona'dan Jean-Clair Todibo'yu kadrosuna kattı!

Nice Barça'nın genç yeteneğini transfer etti!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.06.2021

Fransa'nın Nice takımı, Barcelona'dan Jean-Clair Todibo'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Nice, bu transfer için 8.5 milyon Euro bonservis + 7 milyon Euro bonus ödeyecek. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Fransa 1. Lig takımlarından Nice, Barcelona'dan Jean-Clair Todibo'yu transfer ettiğini açıkladı.

Nice, bu transfer için İspanyol devine 8.5 milyon Euro bonservis + 7 milyon Euro bonus ödeyecek.

Barcelona, 21 yaşındaki oyuncuyu geçtiğimiz sezon Nice'e kiralık olarak göndermişti.

İşte Nice'in yaptığı paylaşım:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Avustralya'da şampiyon Melbourne City oldu! Avustralya'da şampiyon Melbourne City oldu!
Merih Demiral için flaş talip! Juventus'un isteği... Merih Demiral için flaş talip! Juventus'un isteği...
Hakimi PSG'ye gidiyor! Dev bonservis... Hakimi PSG'ye gidiyor! Dev bonservis...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör