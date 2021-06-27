27 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika transfer haberi: Nice Barcelona'dan Jean-Clair Todibo'yu kadrosuna kattı!
Fransa'nın Nice takımı, Barcelona'dan Jean-Clair Todibo'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Nice, bu transfer için 8.5 milyon Euro bonservis + 7 milyon Euro bonus ödeyecek. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Fransa 1. Lig takımlarından Nice, Barcelona'dan Jean-Clair Todibo'yu transfer ettiğini açıkladı.
Nice, bu transfer için İspanyol devine 8.5 milyon Euro bonservis + 7 milyon Euro bonus ödeyecek.
Barcelona, 21 yaşındaki oyuncuyu geçtiğimiz sezon Nice'e kiralık olarak göndermişti.
İşte Nice'in yaptığı paylaşım:
🚨 Se queda 🚨 pic.twitter.com/PZapXofaKN— OGC Nice (@ogcnice) June 27, 2021
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