27 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika transfer haberi: Merih Demiral için Everton devrede! Juventus'un isteği...
A Milli Takım'ın ve Juventus'un başarılı savunmacısı Merih Demiral ile ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, 23 yaşındaki futbolcu için Everton devreye girdi. İki takım arasında yapılan görüşmelerde, Juve'nin 40 milyon Euro talep ettiği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Merih Demiral'ı transfer listesine aldı.
Tuttosport'un haberine göre, iki kulüp arasında yapılan görüşmede Juventus 40 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.
Haberde Everton'ın Mart ayında İtalyan kulübünün kapısını 26 milyon Sterlinlik bir teklifte çaldığı belirtildi.
Yeni bir menajer arayışındaki İngiliz kulübü, Rafa Benitez'i takımın başına getirmesi bekleniyor.
2019'da Juventus'ta imza atan Merih Demiral, düzenli forma şansı bulamadığı kulübüyle 15 lig maçında görev yaptı.
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