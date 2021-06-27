27 Haziran 2021, Pazar

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Son dakika transfer haberi: Achraf Hakimi Paris Saint-Germain'e gidiyor! 70 milyon Euro...

Hakimi PSG'ye gidiyor! Dev bonservis...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.06.2021

İtalya Seria A'da Inter forması giyen Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain'e transfer oluyor. Fransız basınında yer alan habere göre, 22 yaşındaki sağ bekin gelecek hafta sağlık kontrolünden geçeceğini duyuruldu. Hakimi için PSG'nin kasasından toplam 70 milyon euro çıkacağı öğrenildi. | Son dakika spor haberleri

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain, transfer gündemini sarsacak bir ismi renklerine bağlıyor. Daha önce de yaptığı flaş transferlerle adından sıkça söz ettiren PSG, Inter'de forma giyen Faslı futbolcu Achraf Hakimi için her konuda anlaşmaya vardı.

Fransız basını, 22 yaşındaki sağ bekin gelecek hafta sağlık kontrolünden geçeceğini duyurdu. Inter formasıyla Serie A'da çıktığı 37 maçta 7 gol atıp 10 kez de asist yapan Hakimi için PSG'nin kasasından toplam 70 milyon euro çıkacağı bildirildi.

Real Madrid altyapısından yetişen Achraf Hakimi, 2018'de Borussia Dortmund'da kiralık olarak forma giymişti. Yıldız futbolcu 2020 yılında 45 milyon euro karşılığında Inter'e transfer oldu.

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