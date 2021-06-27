Hollanda - Çekya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu

Son dakika EURO 2020 haberleri... Avrupa Şampiyonası EURO 2020'de heyecan devam ediyor. C grubunu 1. sırada tamamlayan Hollanda ile D grubunu 3. sırada tamamlayan Çekya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hollanda - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2020'de son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Hollanda ile Çekya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Hollanda - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HOLLANDA - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hollanda - Çekya maçı 27 Haziran Pazar günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

HOLLANDA - ÇEKYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hollanda: Stekelenburg; De Vrij, Blind, De Ligt; Dumfries, De Jong, De Roon, Van Aanholt; Wijnaldum; Depay, Weghorst

Çekya: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Mateju; Holes, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick

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