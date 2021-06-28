Copa America B Grubu maçında Brezilya ile Ekvador karşı karşıya geldi. Brezilya-Ekvador mücadelesinde 2 gol atılırken, kazanan çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Ekvador'da golün asistini Fenerbahçe'nin yıldız ismi Enner Valencia yaptı.