28 Haziran 2021, Pazartesi
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Copa America: Venezuela 0-1 Peru (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Peru tek attı 3 aldı!
Copa America B Grubu maçında Venezuela ile Peru kozlarını paylaştı. Venezuela-Peru mücadelesini Peru 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Copa America B Grubu maçında Venezuela ile Peru karşı karşıya geldi. Tek gol çıkan mücadeleyi Peru 1-0 kazandı.
Peru'ya galibiyeti getiren golü 48. dakikada Andre Carrillo kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 4 maç sonunda Peru 7 puana ulaştı. Venezuela ise 2 puanda kaldı.
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