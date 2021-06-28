28 Haziran 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Copa America: Venezuela 0-1 Peru (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Peru tek attı 3 aldı!

Peru tek attı 3 aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 Giriş Tarihi: 28.06.2021

Copa America B Grubu maçında Venezuela ile Peru kozlarını paylaştı. Venezuela-Peru mücadelesini Peru 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Copa America B Grubu maçında Venezuela ile Peru karşı karşıya geldi. Tek gol çıkan mücadeleyi Peru 1-0 kazandı.

Peru'ya galibiyeti getiren golü 48. dakikada Andre Carrillo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 4 maç sonunda Peru 7 puana ulaştı. Venezuela ise 2 puanda kaldı.

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