28 Haziran 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Copa America: Brezilya 1-1 Ekvador (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Enner Valencia'nın asisti puanı getirdi!

Valencia'nın asisti Ekvador'a puanı getirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.06.2021

Copa America B Grubu maçında Brezilya ile Ekvador karşı karşıya geldi. Brezilya-Ekvador mücadelesinde 2 gol atılırken, kazanan çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Ekvador'da golün asistini Fenerbahçe'nin yıldız ismi Enner Valencia yaptı.

Copa America B Grubu maçında Brezilya ile Ekvador kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle bitti ve puanlar paylaşıldı.

Brezilya'nın golünü 37. dakikada Eder Militao kaydederken, Ekvador'un golü ise 53. dakikada Angel Mena'nın ayağından geldi. Mena'nın golünün asistini Fenerbahçeli oyuncu Enner Valencia yaptı.

Bu sonuçla birlikte 4 maç sonunda Brezilya 10 puana ulaştı. Ekvador ise 3 puana yükseldi.

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