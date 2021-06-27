27 Haziran 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Belçika - Portekiz EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu

Belçika - Portekiz maçı, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 27.06.2021

Son dakika EURO 2020 haberleri... Avrupa Şampiyonası EURO 2020'de heyecan devam ediyor. B grubunu 1. sırada tamamlayan Hollanda ile F grubunu 3. sırada tamamlayan Portekiz karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Belçika - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2020'de son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Belçika ile Portekiz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Belçika - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BELÇİKA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Belçika - Portekiz maçı 27 Haziran Pazar günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

BELÇİKA - PORTEKİZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Belçika: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; Mertens, Lukaku, E. Hazard

Portekiz: Rui Patrício; Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro; Palhinha, Sanches, Moutinho; Bernardo, Ronaldo, Jota

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