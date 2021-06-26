Son dakika spor haberi: Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den Avrupa Süper Ligi açıklaması! "Proje devam ediyor"
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, öncülük ettiği Avrupa Süper Ligi projesiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Perez, "Hiçbir kulüp Avrupa Süper Ligi projesini terketmiş değil. 12 takımın bağlayıcı anlaşması var. Proje devam ediyor. UEFA bizi tehdit etti ve bazı zavallı İngilizler de buna kandılar" yorumunu yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi projesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. UEFA ile FIFA başta olmak üzere yerel ligler ve taraftarın büyük tepkisini çeken proje hakkında konuşan Perez, "Hiçbir kulüp organizasyonu terk etmedi. 12 takımın bağlayıcı anlaşması var. Proje devam ediyor." ifadelerini kullandı.
İşte Real Madrid ve Süper Lig projesinin başkanı Perez'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Futbol 8 milyar euro kaybetti. Bu sırada Ceferin maaşını artırıyordu. Avrupa Süper Ligi projesinde kimseyi dışlama diye bir şey söz konusu değil. Avrupa'nın en çok taraftarı olan kulüplerini alıyoruz."
"Aleksander Ceferin bizi Şampiyonlar Ligi'nden atmakla tehdit etti, mahkemeler zaten böyle bir kararın yasadışı olacağını belirtti. Şimdi bekliyoruz bakalım ne olacak."
"İngiliz takımlarına Avrupa Süper Ligi projesinden çekilmeleri için FIFA'dan baskı yapılmış. Kimsenin izlemediği ve para getirmeyen maçlar var. Daha fazla para üreten kulüpler er ya da geç birbiriyle yüzleşmek zorunda. Süper Lig açık bir lig olacak ve yerel ligleri etkilemeyecek."
"Hiçbir kulüp Avrupa Süper Ligi projesini terketmiş değil. 12 takımın bağlayıcı anlaşması var. Proje devam ediyor. UEFA bizi tehdit etti ve bazı zavallı İngilizler de buna kandılar."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?