25 Haziran 2021, Cuma
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Arsenal'den Kieran Tierney'e uzun süreli sözleşme!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Kieran Tierney'in mukavelesini yeniledi. İngiliz temsilcisi, İskoç sol bekle uzun süreli yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusu ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.
Celtic'ten 2019 yılında 27 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen sol bek oyuncusu, Arsenal formasıyla 62 maçta 3 kez ağları sarstı.
Tierney, İskoçya Milli Takımı'nda ise 23 karşılaşmada görev aldı.
KT3 🤝 AFC— Arsenal (@Arsenal) June 25, 2021
🔏 @KieranTierney1
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