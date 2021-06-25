25 Haziran 2021, Cuma
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Önümüzdeki günlerde Romalı yetkililerin, Juventus ile Merih Demiral'in transferi için görüşeceği vurgulandı.
Son dakika transfer haberleri: Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho Merih Demiral'ı istedi
Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'ın yıldız ismi Merih Demiral için flaş transfer gelişmesi yaşandı. Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, milli futbolcumuzun kadroya katılmasını talep etti.
İtalya Ligi takımlarından Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, milli futbolcumuz Merih Demiral'in transferini istedi.
Chris Smalling'i gelecek sezon kadrosunda düşünmeyen Jose Mourinho, Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ın transfer edilmesini istedi.
Juventus'un Merih Demiral için 40 milyon euro istediği İtalyan basınında yer alırken, milli futbolcunun menajerinin Torino ekibiyle ayrılık için görüştüğü öne sürüldü.
Önümüzdeki günlerde Romalı yetkililerin, Juventus ile Merih Demiral'in transferi için görüşeceği vurgulandı.
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