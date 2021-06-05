05 Haziran 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

A Milli Takım'ımızın gruptaki rakibi Galler Arnavutluk'la golsüz berabere kaldı

Galler Arnavutluk'la golsüz berabere kaldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

'de 'ımızın gruptaki rakiplerinden , hazırlık maçında 'la 0-0 berabere kaldı. 'na 12 Haziran'da oynayacağı maçı ile başlayacak Galler, 16 Haziran'da ise ile karşılaşacak.

() A Grubu'nda 'nin rakipleri arasında yer alan , hazırlık maçında 'la 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşma Galler'in başkenti 'te oynandı.

Galler'in 'da başarılı bir sezon geçiren yıldız futbolcusu , yedek başladığı müsabakaya 71. dakikada dahil oldu.

'na 12 Haziran'da oynayacağı maçı ile başlayacak Galler, 16 Haziran'da ise Türkiye ile karşılaşacak.

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