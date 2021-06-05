A Milli Takım'ımızın gruptaki rakibi Galler Arnavutluk'la golsüz berabere kaldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda Türkiye'nin rakipleri arasında yer alan Galler, hazırlık maçında Arnavutluk'la 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşma Galler'in başkenti Cardiff'te oynandı.

Galler'in Tottenham Hotspur'da başarılı bir sezon geçiren yıldız futbolcusu Gareth Bale, yedek başladığı müsabakaya 71. dakikada dahil oldu.

Avrupa Şampiyonası'na 12 Haziran'da oynayacağı İsviçre maçı ile başlayacak Galler, 16 Haziran'da ise Türkiye ile karşılaşacak.

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