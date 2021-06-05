05 Haziran 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Boca Juniors'ta Carlos Tevez dönemi sona eriyor!

Tevez'den ayrılık kararı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

Dünyaca ünlü yıldız golcü , 1. Ligi ekiplerinden 'tan ayrılacağını açıkladı. Tevez, emeklilik kararını daha sonra vereceğini de ifade etti.

1. Futbol Ligi ekiplerinden 'ta forma giyen , kulübünden ayrılacağını ve emeklilik konusunu daha sonra düşüneceğini söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen 37 yaşındaki futbolcu, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu ve Arjantin'de Juniors dışında bir kulüpte forma giymeyi asla düşünmediğini belirterek, "Emekliye ayrılıp ayrılmayacağımı henüz bilmiyorum çünkü üç ay sonra yeniden oynama arzusu hissedebilirim. Ama artık Boca'nın renklerini giymeyeceğim. Benim için Arjantin defteri kapandı." dedi.

Babası Segundo Tevez'i şubat ayında 58 yaşındayken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybettiğini hatırlatan Carlos Tevez, "Formdayım ama Boca benden yüzde 120'mi sahaya vermemi bekliyor. Bunu kulübe veremeyeceğimi biliyorum. Babamın ölümünün ardından yas tutmak için zamanım bile olmadı. Hemen maça çıkarıldım. Artık saha dışına çıkarak ailemle zaman geçirmeliyim. Zihinsel olarak bazı sorunlar yaşıyorum ve bu nedenle takımı bırakma kararı aldım." ifadelerini kullandı.

formasıyla 2008 yılında kupasını kaldıran ve 2004'te ile olimpiyatlarda altın madalya kazanan Tevez, kariyeri boyunca 599 karşılaşmada 234 kez ağları sarstı.

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