Son dakika transfer haberi: Milan Hakan Çalhanoğlu'nun boşluğunu Yusuf Yazıcı'yla dolduracak!

İtalya'nın dev kulübü Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu Inter'e kaptırmıştı. Milan, bu gelişmenin ardından milli futbolcunun yerini dolduracağı ismi belirledi. Milano ekibi, Hakan'ın yerini bir başka milli yıldız Yusuf Yazıcı ile doldurma hedefinde. Yazıcı'nın transferi için Milan'ın 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılmasının ardından bu boşluğu Lille'de şampiyonluk yaşayan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ile doldurmaya hazırlanıyor. Yusuf Yazıcı, 42 maçta 14 gol ve 5 asistlik performansla dikkatleri üstüne çekmişti.

Yazıcı'nın transferi için Milan'ın 20 milyon Euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

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