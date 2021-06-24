24 Haziran 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Son dakika transfer haberi: Milan Hakan Çalhanoğlu'nun boşluğunu Yusuf Yazıcı'yla dolduracak!
İtalya'nın dev kulübü Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu Inter'e kaptırmıştı. Milan, bu gelişmenin ardından milli futbolcunun yerini dolduracağı ismi belirledi. Milano ekibi, Hakan'ın yerini bir başka milli yıldız Yusuf Yazıcı ile doldurma hedefinde. Yazıcı'nın transferi için Milan'ın 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılmasının ardından bu boşluğu Lille'de şampiyonluk yaşayan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ile doldurmaya hazırlanıyor. Yusuf Yazıcı, 42 maçta 14 gol ve 5 asistlik performansla dikkatleri üstüne çekmişti.
Yazıcı'nın transferi için Milan'ın 20 milyon Euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?