24 Haziran 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: İlkay Gündoğan'dan alkışlanacak hareket!

İlkay Gündoğan'dan alkışlanacak hareket!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.06.2021

Premier Lig'de Manchester City formasıyla bu yıl önemli işlere imza atan İlkay Gündoğan, alkışlanacak bir harekete imza attı. İlkay Gündoğan, İstanbul'da eğitim gören otizmli çocuklara imzalı forma hediye etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İlkay Gündoğan, Özel Tohum Vakfı bünyesinde eğitim alan öğrencilere ulaştırdığı imzalı formalarla büyük mutluluk yaşattı. Türk asıllı Alman futbolcu, "otizmin farkında, onların yanında" olduğunu belirtti. Otizmli öğrenciler de imzalı formalarla poz vererek İlkay'a teşekkür etti.

Vakıftan yapılan açıklamada, bugün her 54 çocuktan 1'inin otizm riski ile dünyaya geldiği kaydedilerek erken tanının önemi vurgulandı.

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