24 Haziran 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Sambacılar son dakikada güldü! | Brezilya 2 - 1 Kolombiya (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Copa America

Sambacılar son dakikada güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.06.2021

Güney Amerika'da Copa America heyecanı sürüyor. Turnuvada, B Grubu'nda ev sahibi Brezilya, Kolombiya ile kozlarını paylaştı. Mücadeleye hızlı bir başlangıç yapan Kolombiya, 10. dakikada Luis Diaz'ın golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı da bu skorla tamamlandı. Maçın 78. dakikasında Roberto Firmino ile eşitliği yakalayan Brezilya, 90+10. dakikada Casemiro'nun attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. | Son dakika spor haberleri

Avrupa kıtasında EURO 2020, Güney Amerika'da ise Copa America heyecanı sürüyor. B Grubu'nda turnuvanın ev sahibi Brezilya, Kolombiya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı bir başlangıç yapan Kolombiya, 10. dakikada Luis Diaz'ın golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

Maçın 78. dakikasında Roberto Firmino ile eşitliği yakalayan Brezilya, 90+10. dakikada Casemiro'nun attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Bu arada Brezilya'nın attığı ilk golden hemen önce topun hakeme çarpıp sekmesi sonucu yenilen gol Kolombiyalıları adeta çılgına çevirdi. Hakeme yapılan uzun itirazlardan sonuç çıkmadı.

Bu sonucun ardından B Grubu'nda Brezilya 3 maçta elde ettiği 3 galibiyetle liderlik koltuğunda otururken Kolombiya 4 puanla ikinci, Peru 4 puanla üçüncü, Ekvador 2 puanla dördüncü ve 2 puanı bulunan Venezuela ise sonuncu sırada yer alıyor.

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