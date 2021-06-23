23 Haziran 2021, Çarşamba
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Bild'in haberine göre Schalke 04 kulübü Ozan Kabak'ı 15 milyon euroya satış listesine koydu. Haberde Ozan Kabak ile ilgilenen kulüpler arasında Crystal Palace, Newcastle United, Nice ve Rennes yer alıyor.
Son dakika spor haberleri: Schalke 04 Ozan Kabak'ı 15 milyon euro bedelle satış listesine koydu!
Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'ın yıldız ismi Ozan Kabak'ın yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Milli futbolcunun bonservisinin bulunduğu kulüp olan Schalke 04, 15 milyon euro bedelle 21 yaşındaki futbolcuyu satış listesine koydu.
Bundesliga'da geçtiğimiz sezonu büyük hayal kırıklığıyla sonlandıran ve küme düşen Schalke 04'te büyük bir değişim yaşanacak. Schalke'nin devre arasında Liverpool'a kiraladığı Ozan Kabak, Jürgen Klopp'un gözüne girmeyi başaramadı. Klopp, Leipzig'den Ibrahima Konate'y 40 milyon euroya kadrosuna kattı ve Ozan Kabak için Liverpool kapıları kapandı.
Bild'in haberine göre Schalke 04 kulübü Ozan Kabak'ı 15 milyon euroya satış listesine koydu. Haberde Ozan Kabak ile ilgilenen kulüpler arasında Crystal Palace, Newcastle United, Nice ve Rennes yer alıyor.
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