23 Haziran 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Schalke 04 Ozan Kabak'ı 15 milyon euro bedelle satış listesine koydu!

Ozan'ın bonservisi belli oldu! Satış listesine konuldu...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın yıldız ismi 'ın yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Milli futbolcunun bonservisinin bulunduğu kulüp olan , 15 milyon euro bedelle 21 yaşındaki futbolcuyu satış listesine koydu.

'da geçtiğimiz sezonu büyük hayal kırıklığıyla sonlandıran ve küme düşen 'te büyük bir değişim yaşanacak. Schalke'nin devre arasında 'a kiraladığı , Jürgen Klopp'un gözüne girmeyi başaramadı. Klopp, 'den 'y 40 milyon euroya kadrosuna kattı ve Ozan Kabak için Liverpool kapıları kapandı.

'in haberine göre Schalke 04 kulübü Ozan Kabak'ı 15 milyon euroya satış listesine koydu. Haberde Ozan Kabak ile ilgilenen kulüpler arasında , , ve yer alıyor.




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