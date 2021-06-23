23 Haziran 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası

Portekiz - Fransa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 Giriş Tarihi: 23.06.2021

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası F grubu maçında Portekiz ile Fransa karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Portekiz - Fransa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu maçında Portekiz ile Fransa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Portekiz - Fransa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

PORTEKİZ - FRANSA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Portekiz - Fransa maçı 23 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

PORTEKİZ - FRANSA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

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Fransa: LLoris - , , , , Kante, Pogba, Tolisso, Griezmann, Mbappe, Benzema

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