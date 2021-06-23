Almanya - Macaristan EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası F grubu maçında Almanya ile Macaristan karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Almanya - Macaristan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu maçında Almanya ile Macaristan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Almanya - Macaristan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya - Macaristan maçı 23 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ