Son dakika spor haberi: Antonio Conte ile yollarını ayıran Inter'in yeni hocası Simone Inzaghi oldu!

İtalya Serie A'da son şampiyon Inter, teknik direktör Antonio Conte ile yollarını ayırmıştı. Mavi siyahlıların yeni hocası, Simone Inzaghi oldu. Torino ekibi 47 yaşındaki hoca ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A'da şampiyonluğa uzanarak yıllar süren hasretini sona eren Inter'de, teknik direktör Antonio Conte ile vedalaşılmıştı. Torino ekibinde teknik direktörlük görevine Simone Inzaghi getirildi. 47 yaşındaki çalıştırıcı kendisini 2 yıllığına Inter'e bağlayacak olan imzayı attı.

Ayrıca Inzaghi, Inter'in ezeli rakibi Milan'da uzun yıllar futbol oynamın, teknik direktörlük kariyerine de yine Milan'da başlamıştı.

INTER'DEN YAPILAN DUYURU ŞU ŞEKİLDE

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ