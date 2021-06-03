03 Haziran 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Antonio Conte ile yollarını ayıran Inter'in yeni hocası Simone Inzaghi oldu!

Inter'in yeni hocası Inzaghi oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

İtalya Serie A'da son şampiyon Inter, teknik direktör ile yollarını ayırmıştı. Mavi siyahlıların yeni hocası, oldu. ekibi 47 yaşındaki hoca ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A'da şampiyonluğa uzanarak yıllar süren hasretini sona eren Inter'de, teknik direktör ile vedalaşılmıştı. ekibinde teknik direktörlük görevine getirildi. 47 yaşındaki çalıştırıcı kendisini 2 yıllığına Inter'e bağlayacak olan imzayı attı.

Ayrıca Inzaghi, Inter'in ezeli rakibi 'da uzun yıllar futbol oynamın, teknik direktörlük kariyerine de yine Milan'da başlamıştı.

INTER'DEN YAPILAN DUYURU ŞU ŞEKİLDE

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