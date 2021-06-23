23 Haziran 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

İsveç - Polonya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası

İsveç - Polonya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 Giriş Tarihi: 23.06.2021

E grubu maçında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İsveç - Polonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

'nda heyecan devam ediyor. E Grubu maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İsveç - Polonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İSVEÇ - POLONYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İsveç - Polonya maçı 23 Haziran Çarşamba günü saat 19:00'da 'da canlı yayınlanacak.

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