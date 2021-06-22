22 Haziran 2021, Salı
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Son dakika transfer haberleri: Inter ile anlaşan Hakan Çalhanoğlu sağlık kontrolünde
Son dakika spor haberleri: Milan ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımıyla sözleşme yenilemeyen ve bir başka Milano ekibi Inter ile anlaşma sağlayan Hakan Çalhanoğlu, sağlık kontrolünden geçmek için Milano'daki Humanitas Hastanesi'ne geldi.
Son 4 sezondur forması giydiği Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, Milano ekibinin ezeli rakibi Inter ile anlaşma sağladı.
Serie A deviyle 3 yıllık anlaşma sağlayan ve Inter'den bonuslarla birlikte yıllık 6 milyon civarında bir ücret alacak olan milli futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek için Milano'daki Humanitas Hastanesi'ne geldi.
27 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünün ardından Inter ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
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