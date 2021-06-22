22 Haziran 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberleri: Inter ile anlaşan Hakan Çalhanoğlu sağlık kontrolünde

Hakan Çalhanoğlu Inter için sağlık kontrolünde
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika spor haberleri: ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımıyla sözleşme yenilemeyen ve bir başka ekibi Inter ile anlaşma sağlayan , sağlık kontrolünden geçmek için Milano'daki 'ne geldi.

Son 4 sezondur forması giydiği ile yollarını ayıran , ekibinin ezeli rakibi Inter ile anlaşma sağladı.

deviyle 3 yıllık anlaşma sağlayan ve Inter'den bonuslarla birlikte yıllık 6 milyon civarında bir ücret alacak olan milli futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek için Milano'daki 'ne geldi.

27 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünün ardından Inter ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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