Son dakika spor haberleri: La Liga'dan dev kazanç! İspanya Futbol Federasyonu...
Son dakika spor haberleri: İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerinde kulüplerin bağlı olduğu La Liga'nın, İspanya Futbol Federasyonun almış olduğu cuma ve pazartesi günü maçların oynanmamasına yönelik kararına karşı açtığı davayı kazandığını ve 25 milyon euro tazminat talep edeceğini açıkladı.
İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerinde mücadele eden kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumu, maçların pazartesi ve cuma günleri oynanmasına yasak getiren İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) karşı açtığı davayı kazandığını ve yaklaşık 25 milyon euro tazminat isteneceğini duyurdu.
Yapılan yazılı açıklamada, Madrid İl Mahkemesinin, RFEF'i haksız rekabet oluşturmakla suçladığı ve pazartesi ile cuma günlerine getirilen maç yasağının kaldırılması hükmünü verdiği belirtildi.
Mahkemenin nihai kararının açıklanmasının ardından RFEF'ten yaklaşık 25 milyon avro tazminat talep edeceğini bildiren LaLiga, 1. ve 2. liglerdeki maçların tarih ve saatini belirleme yetkisinin kendisinde olduğunu vurguladı.
İspanyol futbolunda son iki sezondur maçların oynanmasının sadece cumartesi ve pazar günleri ile sınırlı tutulması, RFEF ve LaLiga kurumlarını sık sık karşı karşıya getirdi.
Taraflar arasında şimdiye kadar yürütülen ekonomik müzakerelerde herhangi bir sonuç alınmazken, LaLiga, RFEF ile mevcut olan anlaşmadan daha fazla ödeme yapmayacağını belirtmişti. RFEF ise geçmişte ticaret mahkemesinin kararıyla maçların cuma ve pazartesi günlerinde oynanmasını engellemişti.
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