22 Haziran 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Uruguay 1 - 1 Şili (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dev maçta kazanan yok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 Giriş Tarihi: 22.06.2021

3. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Şili 26. dakikada 'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole Uruguay'ın yanıtı 66. dakikada 'in kendi kalesine attığı golle geldi. Maç 1-1 sona erdi.

'da heyecan devam ediyor. A grubu 3. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 26. dakikada Şili 'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 66. dakikada 'in gölüyle skor eşitlendi. Maç 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından A grubunda oluşan puan durumu şöyle;

1- ŞİLİ: 5 PUAN

2- : 4 PUAN

3- : 3 PUAN

4- URUGUAY: 1 PUAN

5- : 0 PUAN

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