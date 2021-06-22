22 Haziran 2021, Salı
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Uruguay 1 - 1 Şili (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Copa America A Grubu 3. hafta maçında Uruguay ile Şili karşı karşıya geldi. Mücadelede Şili 26. dakikada Vargas'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole Uruguay'ın yanıtı 66. dakikada Vidal'in kendi kalesine attığı golle geldi. Maç 1-1 sona erdi.
Copa America'da heyecan devam ediyor. A grubu 3. hafta maçında Uruguay ile Şili kozlarını paylaştı. 26. dakikada Şili Vargas'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 66. dakikada Vidal'in gölüyle skor eşitlendi. Maç 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından A grubunda oluşan puan durumu şöyle;
1- ŞİLİ: 5 PUAN
2- ARJANTİN: 4 PUAN
3- PARAGUAY: 3 PUAN
4- URUGUAY: 1 PUAN
5- BOLİVYA: 0 PUAN
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