Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber! Santos Borre'nin yeni takımı açıklandı
Son dakika spor haberleri: Arjantin temsilcisi River Plate'de forma giyen ve Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Santos Borre'nin yeni takımı belli oldu. Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Kolombiyalı golcüye kadrosuna kattığını açıkladı. (BJK spor haberi) (FB spor haberi)
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen iki ezeli rakip, River Plate forması giyen Kolombiyalı forvet Santos Borre'yi gündemine almıştı.
Süper Lig'in iki dev kulübü, 25 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunurken Borre'nin yeni takımı resmen açıklandı. Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, Kolombiyalı golcüyle 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Gude, Rafael! 👋🦅— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) July 5, 2021
Rafael Santos Borré wird ein Adlerträger! Der kolumbianische Stürmer erhält einen Vertrag bis 2025 😍#SGE #Borré2025 pic.twitter.com/pAKiwM05R3
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