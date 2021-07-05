05 Temmuz 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber! Santos Borre'nin yeni takımı açıklandı

Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber! Yeni takımı açıklandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 Giriş Tarihi: 05.07.2021

Son dakika spor haberleri: Arjantin temsilcisi River Plate'de forma giyen ve Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Santos Borre'nin yeni takımı belli oldu. Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Kolombiyalı golcüye kadrosuna kattığını açıkladı. (BJK spor haberi) (FB spor haberi)

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen iki ezeli rakip, River Plate forması giyen Kolombiyalı forvet Santos Borre'yi gündemine almıştı.

Süper Lig'in iki dev kulübü, 25 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunurken Borre'nin yeni takımı resmen açıklandı. Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, Kolombiyalı golcüyle 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

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