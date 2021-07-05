Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen iki ezeli rakip, River Plate forması giyen Kolombiyalı forvet Santos Borre'yi gündemine almıştı.

Süper Lig'in iki dev kulübü, 25 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunurken Borre'nin yeni takımı resmen açıklandı. Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, Kolombiyalı golcüyle 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

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