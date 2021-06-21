21 Haziran 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'dan dev yatırım! Yeni evinin fiyatı...

Burak Yılmaz'dan dev yatırım! Yeni evinin fiyatı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

Ligi'nde forması giyen milli futbolcu , dev bir yatırım hamlesi yapıyor. Yıldız oyuncu, 'dan lüks villa alıyor. 3. kez baba olmaya hazırlanan 35 yaşındaki isim, Bodrum'da Gönülbükü Konakları’ndan ev baktı ve 2 milyon Euro yaklaşık (20 milyon 740 bin lira) değerindeki bir villayı çok beğendi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

'nın takımında forma giyen ve takımının lig şampiyonluğunda önemli katkı veren , ülkesi 'de gayrimenkule yatırım yapıyor. Yıldız oyuncu, -'nde fiyatı 2 milyon euro olan bir villayı beğendi.

EV SAHİBİYLE EL SIKIŞTI

Futbolcu, son olarak Bodrum-Demirbükü'nde bulunan Gönülbükü Konakları'ndan ev baktı ve 2 milyon euro (20 milyon 740 bin lira) değerindeki bir villayı çok beğendi. Yılmaz'ın, ev sahibiyle el sıkıştığı ve yakında işlemleri başlatacağı söyleniyor.

3. ÇOCUK YOLDA

Eski eşiyle yeniden barışan Yılmaz, 3. kez baba olmaya hazırlanıyor. Ünlü futbolcunun ve adında iki kızı var.

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