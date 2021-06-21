Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'dan dev yatırım! Yeni evinin fiyatı...

Fransa Ligi'nde Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, dev bir yatırım hamlesi yapıyor. Yıldız oyuncu, Bodrum'dan lüks villa alıyor. 3. kez baba olmaya hazırlanan 35 yaşındaki isim, Bodrum'da Gönülbükü Konakları’ndan ev baktı ve 2 milyon Euro yaklaşık (20 milyon 740 bin lira) değerindeki bir villayı çok beğendi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Fransa'nın Lille takımında forma giyen ve takımının lig şampiyonluğunda önemli katkı veren Burak Yılmaz, ülkesi Türkiye'de gayrimenkule yatırım yapıyor. Yıldız oyuncu, Bodrum-Demirbükü'nde fiyatı 2 milyon euro olan bir villayı beğendi.

EV SAHİBİYLE EL SIKIŞTI



Futbolcu, son olarak Bodrum-Demirbükü'nde bulunan Gönülbükü Konakları'ndan ev baktı ve 2 milyon euro (20 milyon 740 bin lira) değerindeki bir villayı çok beğendi. Yılmaz'ın, ev sahibiyle el sıkıştığı ve yakında işlemleri başlatacağı söyleniyor.

3. ÇOCUK YOLDA



Eski eşiyle yeniden barışan Yılmaz, 3. kez baba olmaya hazırlanıyor. Ünlü futbolcunun Derin ve Nazlı adında iki kızı var.

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