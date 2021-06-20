20 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika transfer haberi: Bayern Münih'ten ayrılan Javi Martinez Katar'a transfer oldu!
Katar Yıldızlar Ligi takımlarından Katar SC, Bayern Münih ile yollarını ayıran İspanyol futbolcu Javi Martinez’i transfer ettiğini açıkladı. Katar SC, flaş transferi sosyal medyadan yayınladığı videoyla duyurdu. 2012'den bu yana Bayern Münih forması giyen Javi Martinez, Bavyera temsilcisinde 268 maçta 14 kez ağları sarstı. | Son dakika transfer haberleri
Katar SC Kulübü, Javi Martinez'in transferini sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile duyurdu.
32 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Yakında görüşürüz." notuyla paylaşılan videoda, "Tüm Katar SC taraftarlarına merhaba. Sizinle çok yakında görüşeceğimi haber vermekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.
2012'den bu yana Bayern Münih forması giyen Javi Martinez, Bavyera temsilcisinde 268 maçta 14 kez ağları sarstı.
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