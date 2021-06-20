20 Haziran 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Bayern Münih'ten ayrılan Javi Martinez Katar'a transfer oldu!

Bayern Münih'ten ayrılan Javi Martinez'in yeni adresi belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.06.2021

takımlarından SC, ile yollarını ayıran İspanyol futbolcu ’i transfer ettiğini açıkladı. , flaş transferi sosyal medyadan yayınladığı videoyla duyurdu. 2012'den bu yana Bayern Münih forması giyen Javi Martinez, temsilcisinde 268 maçta 14 kez ağları sarstı. | Son dakika transfer haberleri

SC Kulübü, 'in transferini sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile duyurdu.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Yakında görüşürüz." notuyla paylaşılan videoda, "Tüm taraftarlarına merhaba. Sizinle çok yakında görüşeceğimi haber vermekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

2012'den bu yana forması giyen Javi Martinez, temsilcisinde 268 maçta 14 kez ağları sarstı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Barcelona Depay'ı kadrosuna kattı Barcelona Depay'ı kadrosuna kattı
Hem hakem hem kabin memuru! İlginç hayat hikayesi... Hem hakem hem kabin memuru! İlginç hayat hikayesi...
Alman takımlarından Cengiz Ünder'e kanca! Alman takımlarından Cengiz Ünder'e kanca!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör