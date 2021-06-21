21 Haziran 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Luis Suarez'in İtalya'daki soruşturması sürüyor! 4 kişinin yargılanması istendi

Suarez'in soruşturması sürüyor! 4 kişi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

Geçtiğimiz sezon 'a transferi gündeme gelen ve İtalyanca dil yeterlilik belgesi alması gereken 'in girdiği sınavın soruşturması devam ediyor. Savcılar, 4 kişinin yargılanmasını istedi. İşte detaylar...

İtalya'da savcılar, İspanya'nın takımında forma giyen 'in geçen eylülde Perugia Yabancılar Üniversitesinde aldığı dil sınavına yönelik soruşturmada Uruguaylı futbolcunun sınavdan geçmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 4 üniversite yetkilisinin yargılanmasını talep etti.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından 'a geçen sezon öncesi transferi gündeme gelen ve bu takımda oynayabilmesi için İtalyanca dil yeterlilik belgesi alarak vatandaşlığına geçmesi gereken Suarez'in 17 Eylül 2020'de girdiği sınava ilişkin soruşturma süreci devam ediyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Perugia Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturmada, Uruguaylı futbolcunun sınavdan "kolay" bir şekilde geçmesini sağladıkları iddia edilen aralarında üniversitenin o dönemki rektörü Prof. Giuliana Grego Bolli de olmak üzere toplam 4 üniversite yetkilisinin yargılanması talep edildi.

Söz konusu talebin inceleneceği ön inceleme duruşmasının 28 Eylül'de yapılacağı bildirildi.

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