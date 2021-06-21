Luis Suarez'in İtalya'daki soruşturması sürüyor! 4 kişinin yargılanması istendi
Geçtiğimiz sezon Juventus'a transferi gündeme gelen ve İtalyanca dil yeterlilik belgesi alması gereken Luis Suarez'in girdiği sınavın soruşturması devam ediyor. Savcılar, 4 kişinin yargılanmasını istedi. İşte detaylar...
İtalya'da savcılar, İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen Luis Suarez'in geçen eylülde Perugia Yabancılar Üniversitesinde aldığı dil sınavına yönelik soruşturmada Uruguaylı futbolcunun sınavdan geçmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 4 üniversite yetkilisinin yargılanmasını talep etti.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'a geçen sezon öncesi transferi gündeme gelen ve bu takımda oynayabilmesi için İtalyanca dil yeterlilik belgesi alarak İtalyan vatandaşlığına geçmesi gereken Suarez'in 17 Eylül 2020'de girdiği sınava ilişkin soruşturma süreci devam ediyor.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Perugia Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturmada, Uruguaylı futbolcunun sınavdan "kolay" bir şekilde geçmesini sağladıkları iddia edilen aralarında üniversitenin o dönemki rektörü Prof. Giuliana Grego Bolli de olmak üzere toplam 4 üniversite yetkilisinin yargılanması talep edildi.
Söz konusu talebin inceleneceği ön inceleme duruşmasının 28 Eylül'de yapılacağı bildirildi.
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