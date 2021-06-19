19 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Arjantin Copa America'da Uruguay'ı devirdi!
Copa America A Grubu ikinci maçında Arjantin, Uruguay ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleye sahne olan maçta Arjantin, Uruguay'ı 1-0 mağlup etti. Arjantin, Mane Garrincha Stadı'nda oynanan mücadeleyi 13. dakikada Guido Rodriguez'in attığı golle 1-0 kazandı. | Son dakika spor haberleri
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika'da Arjantin, Uruguay'ı ağırladı.
Arjantin, Mane Garrincha Stadı'ndaki karşılaşmayı 13. dakikada Guido Rodriguez'in attığı golle 1-0 kazandı.
Şili beraberliğinin ardından ikinci maçında galibiyetle tanışan Arjantin, puanını 4'e yükseltti.
Gruptaki diğer mücadelede ise Şili, Ben Brereton'un golüyle Bolivya'yı 1-0 yendi.
Turnuvaya 21 Haziran Pazartesi günü Venezuela-Ekvador ve Kolombiya-Peru maçlarıyla devam edilecek.
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