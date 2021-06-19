19 Haziran 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Arjantin Copa America'da Uruguay'ı devirdi!

Arjantin Copa America'da Uruguay'ı devirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

ikinci maçında , ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleye sahne olan maçta Arjantin, Uruguay'ı 1-0 mağlup etti. Arjantin, 'nda oynanan mücadeleyi 13. dakikada 'in attığı golle 1-0 kazandı. | Son dakika spor haberleri

(CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen 'da , 'ı ağırladı.

Arjantin, 'ndaki karşılaşmayı 13. dakikada 'in attığı golle 1-0 kazandı.

beraberliğinin ardından ikinci maçında galibiyetle tanışan Arjantin, puanını 4'e yükseltti.

Gruptaki diğer mücadelede ise Şili, 'un golüyle 'yı 1-0 yendi.

Turnuvaya 21 Haziran Pazartesi günü - ve - maçlarıyla devam edilecek.

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